ليلة نارية في الفنون القتالية.. موعد عرض UFC 313 وأفضل طرق المشاهدة المباشرة

الرياض - أميرة القحطاني - تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة (MMA) حول العالم إلى الحدث المنتظر UFC 313، حيث يشهد هذا العرض مواجهات نارية تجمع بين نخبة المقاتلين في البطولة. الحدث الأبرز في هذه الليلة سيكون المواجهة القوية بين البطل أليكس بيريرا والمتحدي الروسي ماغوميد أنكالايف، في صراع على لقب الوزن خفيف الثقيل، والذي قد يعيد ترتيب موازين القوة في هذه الفئة. وإلى جانب هذا النزال الملحمي، سيكون عشاق القتال على موعد مع مواجهة لا تقل إثارة بين جاستن غيثي ورافائيل فيزيف في الوزن الخفيف، والتي تعد بمنافسة قوية وحماسية. فمتى سيتم عرض UFC 313؟ وكيف يمكن مشاهدته في الوطن العربي وحول العالم؟ إليك جميع التفاصيل حول التوقيت، القنوات الناقلة، وطريقة المشاهدة المباشرة.

موعد عرض UFC 313 بث مباشر

يُقام عرض UFC 313 في تي موبايل أرينا بمدينة لاس فيغاس، الولايات المتحدة، يوم الأحد 9 مارس 2025 (ليلة السبت – الأحد). وكما هو الحال في نزالات UFC الكبرى، سيتم تنظيم الحدث وفق جدول زمني محدد:

البطاقة التمهيدية المبكرة (Early Prelims): تبدأ الساعة 02:00 فجرًا بتوقيت السعودية.

تبدأ الساعة بتوقيت السعودية. البطاقة التمهيدية (Prelims): تبدأ الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت السعودية.

تبدأ الساعة بتوقيت السعودية. البطاقة الرئيسية (Main Card): تبدأ الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

تبدأ الساعة بتوقيت السعودية. النزال الرئيسي (بيريرا vs أنكالايف): من المتوقع أن يبدأ بين 07:00 – 07:30 صباحًا بتوقيت السعودية.

التوقيت المحلي في الدول العربية

لضمان عدم تفويت أي لحظة من هذا الحدث المثير، إليك توقيت بدء البطاقة الرئيسية وتوقيت النزال الرئيسي في أبرز الدول العربية:

الدولة توقيت بدء البطاقة الرئيسية توقيت النزال الرئيسي المتوقع السعودية، قطر، الكويت، البحرين، العراق، اليمن 06:00 صباحًا 07:00 – 07:30 صباحًا الإمارات، سلطنة عمان 07:00 صباحًا 08:00 – 08:30 صباحًا مصر، السودان، ليبيا، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان 05:00 صباحًا 06:00 – 06:30 صباحًا تونس، الجزائر، المغرب 04:00 صباحًا 05:00 – 05:30 صباحًا

القنوات الناقلة وكيفية مشاهدة UFC 313 بث مباشر

يمكن متابعة UFC 313 عبر مجموعة من القنوات والمنصات الرسمية التي تتيح مشاهدة الحدث مباشرةً بجودة عالية.

القنوات الناقلة عالميًا:

ESPN+ (الولايات المتحدة): البث متاح عبر خدمة الدفع مقابل المشاهدة (PPV).

البث متاح عبر خدمة الدفع مقابل المشاهدة (PPV). TNT Sports & Discovery+ (المملكة المتحدة وأوروبا).

BT Sport (بريطانيا وأوروبا).

UFC Fight Pass (البث المباشر عالميًا).

القنوات الناقلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

STARZPLAY (ستارزبلاي): الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. STC TV (السعودية): توفر المنصة بثًا مباشرًا للحدث عبر الإنترنت.

كيفية مشاهدة UFC 313 عبر الإنترنت؟

يمكن للمشاهدين في الوطن العربي متابعة البث المباشر بسهولة عبر المنصات الرقمية من خلال:

الاشتراك في STARZPLAY أو STC TV عبر التطبيق أو الموقع الرسمي. شراء الحدث عبر UFC Fight Pass للمشاهدة العالمية بجودة عالية. متابعة التغطية الحصرية والتحليل العربي من خلال منصات البث المحلية.

أهم النزالات في عرض UFC 313

يضم عرض UFC 313 مجموعة من المواجهات القوية التي تجذب عشاق الفنون القتالية، وأبرزها:

النزال الرئيسي – لقب الوزن خفيف الثقيل

أليكس بيريرا vs ماغوميد أنكالايف

بيريرا يدخل الحلبة حاملًا اللقب وسط توقعات كبيرة، بينما يسعى أنكالايف لانتزاع الحزام وإثبات نفسه كأفضل مقاتل في هذه الفئة.

نزال الوزن الخفيف – مواجهة شرسة

جاستن غيثي vs رافائيل فيزيف

لقاء يعد بالإثارة حيث يلتقي غيثي، المقاتل القوي وصاحب الضربات القاضية، مع فيزيف الذي يتميز بأسلوب قتالي سريع ودقيق.

نزالات أخرى مميزة في الليلة القتالية

عدة نزالات أخرى تجمع بين نخبة مقاتلي UFC، مع وعود بمنافسات نارية تعكس أعلى مستويات الفنون القتالية المختلطة.

لماذا لا يجب أن تفوّت UFC 313؟

مواجهات قوية بين أفضل مقاتلي UFC، وأداء عالي المستوى يعد بالإثارة.

صراع على لقب الوزن خفيف الثقيل بين بيريرا وأنكالايف، مع توقعات بمواجهة ملحمية.

نزال مميز في الوزن الخفيف بين غيثي وفيزيف، مما يزيد من متعة العرض.

تغطية عالمية للحدث مع إمكانية المشاهدة المباشرة عبر القنوات والمنصات الرقمية.

UFC 313 هو واحد من أكثر العروض المنتظرة في عالم الفنون القتالية المختلطة، حيث يجمع بين أقوى النزالات وأفضل المقاتلين في ليلة مليئة بالإثارة والتشويق. من المواجهة الرئيسية بين بيريرا وأنكالايف إلى الصراع القوي بين غيثي وفيزيف، لن تكون هناك لحظة مملة في هذا الحدث الضخم. لمعرفة كل التفاصيل ومتابعة البث المباشر، تأكد من الاشتراك في القنوات الناقلة والاستعداد لمشاهدة واحدة من أقوى ليالي القتال في 2025. تابعنا للمزيد من التحديثات حول نتائج النزالات والتحليلات الحصرية بعد الحدث!