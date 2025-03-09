شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. معرض الداخلية يستعرض الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

معرض وزارة الداخلية

الدمام - شريف احمد - انطلق معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، في منطقة المدينة المنورة.وتستعرض "الداخلية" لزوار المعرض، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم العمرة للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وخدمة فرجت، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية، وتعزيز مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للسجون والمركز الوطني للعمليات الأمنية والخدمات الطبية ومنصة "أبشر".