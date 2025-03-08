شكرا لمتابعة خبر عن 19 حالة إنقاذ حياة بمستشفى أجياد الطوارئ خلال أول خمس أيام من رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت – بفضل الله – الفرق الطبية بمستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة 19 حالة من الأول من رمضان إلى اليوم الخامس .

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأنه تم التعامل مع الحالات بشكل عاجل وسريع من الفرق الطبية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة ؛ وقد تنوعت جنسيات المستفيدين من مختلف البلدان العربية والإسلامية ؛ وتمثلت الحالات في ( طب وجراحة القلب – وجراحة الأوعية الدموية – وجراحة المخ والأعصاب ) ؛ وحالات باطنة في ( أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومناظير الجهاز الهضمي – وأمراض الكلى – والأمراض الصدرية ) .

وأضاف، جرى نقل الحالات إلى مستشفيات التجمع لإستكمال تلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.

الجدير بالذكر، يأتي ذلك حرصاً من تجمع مكة المكرمة الصحي لتكامل الخدمات بين مستشفيات التجمع لسلامة المرضى وتسهيل تقديم الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة بين المستفيدين.