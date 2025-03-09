رامي وداليدا عياش يرقصان على أنغام أغنيته برومانسية تامة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنان اللبناني رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، وهما يرقصان على أنغام أغنيته القديمة "خليني معاك"، ويتفاعلان معها، وعلامات الحب والرومانسية واضحة عليهما.

وكانت نشرت داليدا عياش عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها برفقة رامي عياش، وظهرت داليدا في الصورة، وهي تقف إلى جانب رامي، وقد تألقا بملابس أنيقة متشابهة باللون الأسود. إذ ارتدت داليدا بدلة سوداء بتصميم أنيق، بينما ارتدى رامي بدلة رسمية سوداء مع قميص أبيض.

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