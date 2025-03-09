السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 380 سلة غذائية في منطقة التسين بجمهورية الجبل الأسود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 380 سلة غذائية في منطقة التسين بجمهورية الجبل الأسود، استفادت منها الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والأيتام، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني بالجبل الأسود للعام 1446هـ.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة في شتى بقاع الأرض.

يذكر أن مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

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