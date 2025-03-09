إسم وائل كفوري الحقيقي ليس ما تعرفونه.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - إشتهر الفنان اللبناني وائل كفوري منذ دخوله عالم الفن بإسم "وائل"، إلا أن إسمه الحقيقي هو "ميشال إيميل كفوري"، وهو من مواليد زحلة في 14 أيلول 1974.



وائل كفوري أو ميشال كفوري هو الابن الثاني، في عائلة مؤلفة من 6 أشخاص، والده إيميل كفوري ووالدته هدى شربل، له شقيقتان هما ريما وميرنا، وشقيق واحد اسمه ميلاد.

ورث وائل كفوري موهبة الغناء، وخصوصاً أداء المواويل من والده، الذي برع في هذا المجال، وكانت عائلته تحب الموسيقى، لذا كانت أكثر من شجعه على احتراف هذا المجال، خصوصاً والدته التي رأت فيه مشروع فنان مشهور. لكنّ ذلك لم يمنعه من إكمال علمه، إذ بعد أن أنهى دراسته الثانوية، انتقل من مسقط رأسه زحلة إلى بيروت، لإكمال دراسته في جامعة الروح القدس الكسليك.