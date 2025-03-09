شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في منطقة الباحة اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل



وأكدت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر تعليق الدراسة بالباحة في ذات السياق، أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة الأحد في جميع المنشآت التدريبية في قطاع السراة للفترة الصباحية.

وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب -عن بعد-؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع. الدمام - شريف احمد - قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في مدينة الباحة، ومحافظة المندق، وبني حسن، وبلجرشي، والقرى، والعقيق.وأكدت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي في ذات السياق، أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة الأحد في جميع المنشآت التدريبية في قطاع السراة للفترة الصباحية.وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب -عن بعد-؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع.