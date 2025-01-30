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انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية "السعودية-السويدية"

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واس- ستوكهولم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عُقدت اليوم الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة السويد، في وزارة الخارجية السويدية في ستوكهولم.
ورأس الجانب السعودي في جولة المشاورات معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب السويدي وزير الدولة للشؤون الخارجية، نائب وزيرة خارجية مملكة السويد السيد داج هارتيليوس.

تعزيز التعاون

وبحث الجانبان خلال الجولة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر جولة المشاورات، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد إيناس الشهوان.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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