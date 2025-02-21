السعودية | “البيئة” تكثف الرقابة على المسالخ وأسواق النفع العام في طريف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كثف مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، من جولاته الرقابية والتوعوية مع قرب شهر رمضان المبارك لضمان توفير بيئة صحية سليمة بأسواق النفع العام والمسالخ، وبما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسّن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

ووقفت فرق الرقابة على مسلخ طريف والاطلاع على سير العمل وأحواش الأغنام بالمحافظة وحث المستثمرين على النظافة العامة.

وأكد مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة طريف المهندس ساير الخليف، استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية على أسواق الخضار والفاكهة، واللحوم، والمواشي، والمسالخ قبيل شهر رمضان المبارك، للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية في تلك الأسواق بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على أنشطة المختلفة بالأسواق، مثل الخضار والفواكه، واللحوم، والماشية والإبل والطيور، والأعلاف، والمسالخ وغيرها وفق نصوص اللائحة التنفيذية لأسواق النفع العام والمسالخ.

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