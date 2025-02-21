جمهور هاندا أرتشيل يتلقّى خبرًا سعيدًا بالتّزامن مع تواجدها مع حبيبها في اسبانيا

تعيش الممثّلة التّركيّة، هاندا أرتشيل حالة من النّشاط الفنّيّ اللافت، إضافة إلى إعطائها حياتها الشّخصيّة حيّزًا مهمًّا، ففي السّاعات الماضية تداول جمهورها عن تعاقد بطلة “أنت أطرق بابي” على عمل جديد ستبدأ بتصويره في آذار/مارس القادم عبارة عن فيلم بعنوان “عالمَين وأمنية واحدة ” ستلعب فيه دور المحامية “بيلجي” وهو من إنتاج شركة Taff Pictures لصالح منصّة “برايم”.

في سياق مختلف، كانت هاندا أرتشيل في إسبانيا حيث تابعت مع حبيبها هاكان صابانجي مباراة كرة القدم بين فريقَي ريال مدريد ومانشستر سيتي وانتشر لهما أكثر من صورة من المدرّجات حيث ظهرا في قمّة السّعادة والرّومنسيّة وذلك بعدما احتفلا بعيد الحبّ الأسبوع الفائت معًا.

نذكر أنّه يُعرض للممثّلة هاندا أرتشيل فيلم “دعها للرّياح” الذي جمعها على صعيد البطولة بالممثّل باريش أردوتش وبدأ عرضه على منصّة نتفلكس في عيد الحبّ في الرّابع عشر من فبراير الجاري.