شكرا لقرائتكم خبر عن "مراد علمدار اليمن"...مصادر تكشف عن الشخصية الحوثية المسؤولة عن فضح شبكات التجسس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر موثوقة أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيات الحوثية في صنعاء هو من يقف وراء حملة الاعتقالات التى طالت عددًا من موظفي المنظمات الدولية والبعثات الدوبلوماسية وذلك في إطار تصعيد جديد يهدد العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأوضحت المصادر أن محمد مطهر الوشلي، وكيل قطاع التجسس في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، هو المسؤول الرئيسي عن هذه الحملة، بمشاركة عبدالله أحمد علي مبارك، مدير دائرة مكافحة التجسس الأجنبي، وأشرف علي حمود الحملي، الذي يعمل في الدائرة ذاتها.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية التي تتخذها الجماعة ضد العاملين في المجال الإنساني، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في البلاد، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على حركة المنظمات الإغاثية ومنعها من أداء مهامها بحرية.