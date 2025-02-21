شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21-2-2025 في السعودية عيار21 ب 310.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين،

سعر الذهب اليوم في السعودية

- سعر الذهب عيار 24 سجل 354.75 ريال

- سعر الذهب عيار 22 سجل 325.00 ريال

- سعر الذهب عيار 21 سجل 310.25 ريال

- سعر الذهب عيار 18 سجل 266.00 ريال

- سعر الذهب عيار 14 سجل 207.00 ريال

- سعر الذهب عيار 12 سجل 177.25 ريال

- سعر الأونصة 11031.75 ريال

- سعر الجنيه الذهب 2482.75 ريال

- سعر الأونصة بالدولار 2941.78 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



