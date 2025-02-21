شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: 3 مناطق تصدرت النشاط الجوي في فبراير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس، عبدالله العصيمي، أن النشرة الموسمية لشهر فبراير حققت نسبة نجاح تجاوزت 90%، حيث جاءت التوقعات متوافقة مع الواقع الجوي الذي شهدته مختلف مناطق المملكة.

وأوضح العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “استمر الضعف العام في المناطق الشمالية الغربية والشمالية وحائل، وتركزت الحالات الجوية على القصيم خصوصًا الأجزاء الجنوبية منها ومنطقة الرياض والشرقية والكويت والشمالية الشرقية” .

وفي ختام حديثه، أعرب عن أمله في أن تحمل الفترات المقبلة ظروفًا جوية أفضل، متمنيًا أن يكون القادم أكثر استقرارًا.