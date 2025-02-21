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العصيمي: 3 مناطق تصدرت النشاط الجوي في فبراير

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  • العصيمي: 3 مناطق تصدرت النشاط الجوي في فبراير 1/3
  • العصيمي: 3 مناطق تصدرت النشاط الجوي في فبراير 2/3
  • العصيمي: 3 مناطق تصدرت النشاط الجوي في فبراير 3/3

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الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس، عبدالله العصيمي، أن النشرة الموسمية لشهر فبراير حققت نسبة نجاح تجاوزت 90%، حيث جاءت التوقعات متوافقة مع الواقع الجوي الذي شهدته مختلف مناطق المملكة.

وأوضح العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “استمر الضعف العام في المناطق الشمالية الغربية والشمالية وحائل، وتركزت الحالات الجوية على القصيم خصوصًا الأجزاء الجنوبية منها ومنطقة الرياض والشرقية والكويت والشمالية الشرقية” .

وفي ختام حديثه، أعرب عن أمله في أن تحمل الفترات المقبلة ظروفًا جوية أفضل، متمنيًا أن يكون القادم أكثر استقرارًا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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