الجيش يكشف تفاصيل هجوم حوثي كبير على مأرب وسقوط قتلى وجرحى وتفجير عدد من الآليات - بيان"

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية، حصيلة الهجوم الحوثي على مواقع الجيش الوطني في مأرب. وقالت المصادر إن الهجوم الذي استهدف الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب، تسبب بمقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين. ونقل "سبتمبر نت" عن المصادر العسكرية قولها إن جماعة الحوثي استهدفت مواقع الجيش، في الجبهة الشمالية وقطاع الأعرِف جنوبي مأرب، بالمدفعية والطيران المسيّر الانتحاري، وأكدت مقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين. وأضافت المصادر أن الوحدات العسكرية المرابطة في قطاع “محزام ماس” شمالي مأرب، صدّت هجومًا شنته المليشيات الحوثية، مشيرة إلى أن الوحدات تمكّنت من تدمير آليات عسكرية للمليشيا الإرهابية.

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