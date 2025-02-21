شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة اسرائيلية تكشف عن مفاجئة عند فتح التوابيت الذي تم استلامها من حماس "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ناة كان العبرية: حمـ.ـاس سلمت توابيت الأسرى القتلى مغلقة وأرسلت معها مفاتيح لا تطابق الأقفال

عدن - ياسمين التهامي - �ناة كان العبرية: حمـ.ـاس سلمت توابيت الأسرى القتلى مغلقة وأرسلت معها مفاتيح لا تطابق الأقفال

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