شكرا لمتابعة خبر عن أمطار متوقعة على الرياض والشرقية قبل وصول الموجة الباردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشير التوقعات الجوية إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة ومتفرقة بين منطقتي الرياض والشرقية يوم الاثنين المقبل، وذلك قبل وصول الموجة القطبية شديدة البرودة التي ستؤثر على أجزاء واسعة من المملكة.

ووفقًا لنماذج الطقس، فمن المتوقع أن تكون الأمطار سريعة وعابرة، دون تأثيرات كبيرة على الأجواء، فيما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض مع تقدم الكتلة الهوائية الباردة.

ويتابع خبراء الأرصاد الحالة الجوية عن كثب، وسط دعوات لأخذ الحيطة، خاصة مع التغيرات المناخية المفاجئة خلال هذه الفترة.