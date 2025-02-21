شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات دولية جديدة على بنوك وشخصيات يمنية "اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر مطلعة ان عقوبات جديدة قد تفرض قريبا على بنوك وشخصيات سياسية في اليمن.

ولم تفصح المصادرعن الجهة التي ستفرض هذه العقوبات ، ولكن من المحتمل أن تكون , الأمم المتحدة و هي الجهة الدولية المسؤولة عن فرض العقوبات على الأطراف المتورطة في النزاع في اليمن.

والاحتمال الثاني ان تكون الولايات المتحدة حيث تمتلك أدوات عقوبات واسعة، وقد تستخدمها لاستهداف الأفراد والكيانات التي تعتبرها تهديدًا للاستقرار في اليمن.

او ربما دول أخرى قد تقوم دول أخرى بفرض عقوبات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع حلفائها.

وكان قد تم فرض عقوبات على الحوثيين , و هو إجراء اتخذته العديد من الدول والمنظمات الدولية للضغط على الجماعة لإنهاء الصراع في اليمن.

و أصدر مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات التي تفرض عقوبات على قادة الحوثيين والكيانات التابعة لهم , بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من قادة الحوثيين والكيانات التابعة لهم، بالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى اليمن.

و فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من قادة الحوثيين والكيانات التابعة لهم و اتخذت دول أخرى إجراءات مماثلة لفرض عقوبات على الحوثيين.

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