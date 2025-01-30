انت الان تتابع بالفيديو.. لحظة اصطدام مروحية بطائرة الركاب الأمريكية قرب واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، مساء الأربعاء، لحظة تحطم طائرة بالقرب من مطار ريغان المحاذي للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتظهر الطائرة التي كانت تحلّق على مسافة ليست عالية، وهي تصطدم بمروحية وتتحوّل إلى كتلة من النيران، وتتحطم في المنطقة التي تشهد كثافة كبيرة في حركة الطائرات التي تقلع وتهبط في المطار الدولي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرٍ بشركة أميركان إيرلاينز، توقعه وجود 60 راكباً على متن الطائرة.. ولم تتأكّد المعلومات بعد، لكن السلطات الأمريكية تكثّف وجودها هناك، وتجري عمليات الإنقاذ.

وقال السيناتور تيد كروز: "أتابع من كثب الموقف في مطار دي سي أي، وسأتلقى إحاطة من إدارة الطيران الفيدرالية غداً".

وأضاف: "رغم أننا لا نعرف بعد عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم على متن الطائرة، فإننا نعلم أن هناك وفيات".