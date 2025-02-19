انت الان تتابع المراكز الإسلامية في أمريكا تعلن بدء رمضان بالتوافق مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2025, 6:47 صباحاً

أعلنت المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن شهر رمضان المبارك سيبدأ بالتوافق مع المملكة العربية السعودية يوم السبت، 1 مارس المُقبل. وأوضحت المراكز الإسلامية أن هذا التحديد يأتي بناءً على حسابات فلكية دقيقة أجراها فلكيون في السعودية وأيضاً في الولايات المتحدة، وتؤكّد هذه الحسابات أن صيام شهر رمضان سيبدأ في الأول من مارس. يُذكر أن المراكز الإسلامية في أمريكا الشمالية تعتمد على المملكة العربية السعودية في تحديد بداية شهر رمضان ونهايته.

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