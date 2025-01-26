شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع السفير الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. السفير الأمريكي كما استقبل نائب وزير الخارجية، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وثمن الخريجي الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق.