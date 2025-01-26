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أمطار ورياح شديدة.. "الأرصاد" يحذر من طقس حائل

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واس- حائل 0 تبليغ

أمطار ورياح شديدة.. "الأرصاد" يحذر من طقس حائل

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية، موضحًا أنها تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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