شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح شديدة.. "الأرصاد" يحذر من طقس حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية، موضحًا أنها تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

