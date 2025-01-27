إطلاق سراح الرهينة أربيل يهود الخميس وعودة سكان غزة للشمال

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: انفراجة كبيرة تتشكل ملامحها مع إعلان قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، سحب قواتها من الجزء الغربي من ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتأتي هذه التقارير في أعقاب إعلان إسرائيل في وقت سابق من اليوم الاثنين أن سكان غزة سيكونون قادرين على الانتقال إلى شمال غزة بعد التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهينة أربيل يهود.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أيضًا أنه تلقى القائمة التي تتضمن جميع المعلومات المطلوبة عن الرهائن المتبقين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حماس ستسلم أربيل يهود وأغام بيرغر ورهينة آخر يوم الخميس المقبل، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وزارة الخارجية القطرية يوم الأحد.

وأضافت الوزارة القطرية أن حماس ستسلم ثلاثة مختطفين آخرين، السبت، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أيضًا أنه حصل على القائمة التي قدمتها حماس للوسطاء، مع جميع المعلومات المطلوبة عن الرهائن المتبقين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي كان من المفترض تقديمها الأسبوع الماضي.

في المقابل، قالت الوزارة القطرية إن إسرائيل ستسمح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة اعتبارا من صباح الاثنين.

أربيل يهود "مدنية"

وقالت مصادر حاضرة في المفاوضات لهيئة البث الإسرائيلية "كان" إن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية سحبت طلبها بتعريف أربيل يهود كعضو في قوات الأمن وأنها ستعتبر مدنية.

وكانت المناقشات السابقة حول الموعد المحتمل لعودة سكان غزة إلى شمال القطاع عبر معبر نتساريم تعتمد على إطلاق سراح أربيل، حيث تدور المفاوضات حول مسألة ما إذا كان سيتم السماح بالعودة عند وصولها إلى الأيدي الإسرائيلية أو بعد التوصل إلى اتفاق إطلاق سراحها.