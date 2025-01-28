شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 مسؤولين و3 شركات في بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

موجة جديدة من العقوبات على بيلاروس

المستهدفون بالعقوبات في بيلاروس

الدمام - شريف احمد - أعلنت بريطانيا فرض عقوبات ضد ستة مسؤولين من بيلاروس وثلاث شركات.جاء ذلك ردًا على ما وصفته بـ "بالتظاهر الكاذب بوجود ديمقراطية" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، موضحة أن المملكة المتحدة وكندا وحدتا جهودهما لفرض موجة جديدة من العقوبات بعد إجراء انتخابات رئاسية "زائفة" في بيلاروس الأحد.وشهدت فوز ألكسندر لوكاشينكو حليف فلاديمير بوتين بفترة ولاية سابعة في السلطة مدتها خمس سنوات.ومن بين الأشخاص الستة الذين فرضت عليهم العقوبات، رئيس لجنة الانتخابات البيلاروسية إيجور فاسيليفيتش كاربينكو.ويواجه الخمسة الآخرون وهم قادة قوات الأمن والسجون المتورطون في حملة قمع ضد المعارضين السياسيين للنظام في بيلاروس، حظرًا على السفر إلى المملكة المتحدة وإنفاق الأموال داخلها.ومن بين هؤلاء فيكتور ألكسندروفيتش دوبروفكا وبافيل إيفانوفيتش كازاكوف وأندريه ميخائيلوفيتش تسيدريك، الذين يتولون إدارة السجون في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.هذا إضافة إلى أندريه فاليريفيتش أنانينكو رئيس الإدارة الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، التابعة لوزارة الشؤون الداخلية (جوبوبيك) ونائبه ميخائيل بتروفيتش بيدونكيفيتش.كما فُرضت عقوبات ضد ثلاث شركات مختصة بالدفاع في بيلاروس، بسبب دعم البلاد للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.