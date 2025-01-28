شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 يقدم مؤشر بطارية ملون لتحسين الوضوح والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مايكروسوفت عن تقديم تحديث مرئي جديد لمؤشر البطارية في أحدث إصدار من Windows 11 Insider Preview Build (26120.3000 – KB5050103)، التحديث الجديد يضيف أيقونات بطارية ملونة، مما يساعد المستخدمين على تقييم حالة البطارية بسرعة ودقة.

في منشور على مدونتها، قالت مايكروسوفت: "تم تصميم هذه الأيقونات لنقل حالة البطارية في جهاز الكمبيوتر الخاص بك بنظرة سريعة، تشمل التغييرات الرئيسية أيقونات ملونة للإشارة إلى حالات الشحن، وتراكبات مبسطة لا تعيق شريط التقدم، وخيار لعرض نسبة البطارية".

تستخدم الأيقونات الجديدة الألوان الأسود والأصفر والأخضر والأحمر لتمثيل حالات البطارية المختلفة، كذلك اللون الأسود يشير إلى أن البطارية في الوضع العادي، بينما اللون الأخضر يظهر أن البطارية في حالة الشحن، أما اللون الأصفر فيعني أن الجهاز في وضع توفير الطاقة، بينما اللون الأحمر يدل على أن البطارية منخفضة جدًا.

إلى جانب الأيقونات الجديدة، تقدم مايكروسوفت أيضًا خيارًا لعرض نسبة البطارية بجانب أيقونة البطارية عند تفعيله، هذه الميزة كانت واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من قبل مستخدمي ويندوز إنسايدر والمستخدمين بشكل عام.

التحديث الحالي يتم طرحه لمستخدمي ويندوز انسايدرز في قناة Dev، مع خطط لإصداره على نطاق أوسع في الأيام المقبلة، على عكس بعض الميزات الذكية الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرًا والمحدودة بأجهزة تحمل علامة Copilot+، ستتوفر هذه الميزة الجديدة لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 11.

على الرغم من أن هذا التحديث قد لا يكون تحولًا جذريًا، إلا أنه يضيف طبقة من الراحة، مما يسهل على المستخدمين مراقبة عمر البطارية بنظرة سريعة.