شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.4 يصل في أبريل.. تعرف على أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك جورمان من بلومبرج، عن أن شركة Apple تخطط لإصدار iOS 18.4 في أبريل، حيث لم تبدأ Apple دورة الإصدار التجريبي لنظام iOS 18.4 بعد، ولكن هناك عدد قليل من الأشياء التي يمكننا توقعها مع iOS 18.4 حتى الآن.

ترقيات Siri الرئيسية

من المرجح أن تطلق Apple ثلاثة ترقيات رئيسية لـ Siri مع iOS 18.4 هذا الربيع، مما ينقل المساعد إلى عصر Apple Intelligence، تتضمن هذه الترقيات الثلاثة:

السياق الشخصي

الوعي على الشاشة

القدرة على الاستفادة من التطبيقات

باستخدام هذه القدرات، ستفهم Siri المزيد عنك وسياقك وتتخذ إجراءات نيابة عنك.

لغات إضافية مع Apple Intelligence

عندما تم إصدار iOS 18.2، أعلنت Apple أن Apple Intelligence ستدعم بعض اللغات الإضافية في أبريل 2025 وما بعده. في حين لم تكن الشركة واضحة بشأن اللغات التي سيتم إطلاقها ومتى، فقد سمّت اللغات التي تنوي دعمها طوال عام 2025:

في أبريل، سيوفر تحديث البرنامج دعمًا موسعًا للغات، مع المزيد من اللغات القادمة طوال العام. سيتم دعم الصينية والإنجليزية (الهند) والإنجليزية (سنغافورة) والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية ولغات أخرى.

رموز تعبيرية جديدة

على مدار العامين الماضيين، أضافت Apple دعمًا لرموز تعبيرية جديدة في إصدارات iOS الربيعية، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه. كشف اتحاد Unicode بالفعل عن الرموز التعبيرية الجديدة، وهي مجرد مسألة قيام Apple بتنفيذها. تشمل الرموز التعبيرية الجديدة هذا العام: