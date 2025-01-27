شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث تطبيق Phone لبعض هواتف Android وPixel والان مع تفاصيل الخبر

قد لا يكون تطبيق Google Phone هو التطبيق الأكثر جاذبية على هاتف يعمل بنظام Android، إنه برنامج الاتصال الافتراضي على Pixel، ويقال إن المطورين يستعدون لميزة جديدة لبرنامج الاتصال والتي ستسمح لبعض مستخدمي Android وجميع مستخدمي Pixel بتصفح مكالماتهم بسهولة أكبر.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يتضمن التحديث إنشاء علامات تبويب جديدة في الجزء العلوي من الشاشة والتي ستدرج فئات جديدة بما في ذلك الكل، والفائتة، وجهات الاتصال، وغير المزعجة، والبريد العشوائي.

تم اكتشاف علامات التبويب الجديدة بواسطة Android Authority أثناء البحث في إصدار تجريبي من تطبيق Google Phone.

كما أنه مع التحديث، سيحصل بعض مستخدمي Android وجميع مستخدمي Pixel أخيرًا على التكافؤ مع مستخدمي iOS الذين يُسمح لهم بالتنقل بسلاسة بين عرض جميع مكالماتهم الواردة والمكالمات الصادرة والمكالمات الواردة التي فاتتهم بضغطة سريعة.

عندما يرغب مستخدم iPhone في التبديل بين عرض جميع المكالمات الصادرة والواردة التي أجراها واستقبلها إلى عرض المكالمات الواردة التي فاتته، فسيضغط على مفتاح "المكالمات الفائتة" أعلى صفحة المكالمات الأخيرة.

يستطيع جميع مستخدمي Android وبعض مستخدمي Pixel حاليًا رؤية جميع المكالمات الواردة والصادرة والمكالمات الفائتة من خلال فتح تطبيق الهاتف والضغط على علامة التبويب المكالمات الأخيرة أسفل الشاشة.

بمجرد نشر التحديث، سيسمح الضغط على زر المكالمات الأخيرة لهؤلاء المستخدمين بعرض سجل مكالماتهم مقسمًا إلى فئات مختلفة:

• الكل: عرض جميع المكالمات الواردة والصادرة.

• المكالمات الفائتة: المكالمات الواردة التي فاتتك.

• جهات الاتصال: المكالمات الواردة والصادرة التي تتضمن رقم هاتف في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

• المكالمات غير العشوائية: المكالمات الواردة التي لم تتسبب في ظهور تحذير من المكالمات العشوائية.

• المكالمات الواردة غير المرغوب فيها التي تؤدي إلى ظهور تحذير الرسائل غير المرغوب فيها.

ليس من الواضح متى ستصدر جوجل هذا التحديث، ولكن حقيقة أنه موجود حاليًا داخل إصدار تجريبي من تطبيق Google Phone قد تشير إلى أن التحديث قد يستغرق بعض الوقت.

يجب أن نشير أيضًا إلى أنه في حين أن تحديث جوجل لا يتضمن علامة تبويب منفصلة للمكالمات الصادرة، فقد تضيف هذه الميزة في المستقبل.