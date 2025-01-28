شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تمنح مستخدمى Pixel تحكم فى vibration الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

من المعروف أن نظام التشغيل أندرويد يمنح المستخدمين المزيد من التحكم القابل للتخصيص في هواتفهم، ومن المفترض أن تعرض هواتف Pixel من جوجل نظام التشغيل أندرويد، ونتيجة لهذا، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نسمع أن تطبيق Google Sounds قد يتلقى قريبًا تحديثًا يمنح مستخدمي Pixel المزيد من التحكم في ردود الفعل اللمسية التي تأتي من أجهزتهم.

وفقًا لميشال رحمن، كاتب موقع Android Authority، فإن الإصدار 3.2 الذي لم يُطرح بعد من تطبيق Google Sounds سيسمح لمستخدمي Pixel باختيار نمط الاهتزاز الذي يريدون استخدامه مع نغمات رنين معينة أو تنبيهات الإشعارات.

ويقول رحمن إنه تمكن من الحصول على الإصدار 3.2 غير المُطرح من تطبيق Google Sounds من "المصدر" نيل ساديكوف، وأعطى ساديكوف ملف APK إلى رحمن مما سمح له بتثبيته على هاتف Pixel الخاص به.

بمجرد أن أخذ مشعل هاتف Pixel الخاص به إلى الإعدادات > الصوت والاهتزاز > تنبيه نغمة الرنين أو تنبيه الإشعارات، اكتشف أن هناك الآن علامتي تبويب على صفحة تنبيهات نغمة الرنين، واحدة للأصوات والأخرى للاهتزازات.

وأظهرت علامة التبويب الأصوات نغمات الرنين وتنبيهات الإشعارات المعتادة التي يعرفها معظم مستخدمي Pixel. من ناحية أخرى، كشفت علامة التبويب الاهتزاز عن شيء جديد مع مجموعة مختارة من أنماط الاهتزاز التي يمكن لمستخدمي Pixel الاختيار من بينها.

بالنسبة لنغمات الرنين، سيكون لدى مستخدمي Pixel 12 خيار للاهتزاز للاختيار من بينها مثل:

* متزامنة

* اهتزاز طويل كلاسيكي

* نتوءات

* شرب حتى الثمالة

* إيقاع

* دوامة



* قرع الطبل

* انقضاض

* كمين

* موجة لطيفة

* نبض القلب

* التروس

بالنسبة لتنبيهات الإشعارات، هناك 11 نمطًا للاهتزاز يمكن لمستخدمي Pixel البحث من خلالها:



* اهتزاز قصير كلاسيكي

* الصنابير

* بليب

* ترعد

* أمواج

* ارتفاع ناعم

* ارتعاش

* ألعاب نارية

* أفعى الجلجلة

* أزيز

* إطلاق نار سريع

تختلف كل أنماط الاهتزاز بعضها أكثر كثافة من غيرها، في حين تستمر بعض أنماط الاهتزاز لفترة أطول، وسيكون الأمر متروكًا لكل مستخدم Pixel ليقرر ما إذا كان يريد قضاء الوقت في تحديد تركيبة الصوت والاهتزاز التي تناسبه بشكل أفضل.

وإذا كنت تشعر بالانزعاج بسبب الوقت الذي سيستغرقه الانتقال بين خيارات الصوت والاهتزاز، فضع في اعتبارك أن هذا المستوى من التخصيص هو سبب تسجيلك لنظام Android.

ليس من الواضح بعد متى ستقوم Google بإصدار الإصدار المحدث من Google Sounds ولكنها ميزة رائعة وهي ميزة لن تتوقع بالتأكيد أن تجدها في أي وقت قريب على نظام التشغيل iOS.