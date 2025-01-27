شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ دير القديس الأنبا مكاريوس فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر دير القديس الأنبا مكاريوس واحداً من أقدم الأديرة في العالم، حيث يقع على الطريق الصحراوي من مصر إلى الإسكندرية عند الكيلو 92 أمام مدينة السادات وعلى يسار القادم من القاهرة.

وبدأ الدير فى الظهور فى الثلث الأخير من القرن الرابع 385 م، وبدأ الدير بقلاية الأب مقاريوس ثم تجمع حوله التلاميذ وبنوا قلاليهم على مسافات متباعدة ثم بدأ بناء كنيسة لإقامة الصلوات ثم ظهرت القلالى المتلاصقة و كذلك مخازن وبئر قريب وغرف للمرضى والزائرين.

ومن أبرز المعالم الأثرية للدير:

1- القوس الأثرى

أقيم فى زمن البابا بنيامين الاول البطريرك 38

2- قبة الميرون

فى القرن الحامس أمر البابا ثاؤفيلس الـ 23 أن يجرى تكريس الميرون فى دير القديس الأنبا مقار إطاعة لرؤيا ملائكية فى يوم الجمعة السادس من الصوم الكبير و المعروف باسم جمعة ختام الصوم.

ومن أبرز معالمه أيضا الحصن والمائدة القديمة والطافوس والقلالى الأثرية وكنيسة أنبا مقار وكنيسة الشهيد أبسخيرون القلينى وكنيسة الشهداء الـ 49 وكنيسة القديسين بطرس وبولس، ويعتبر مشرف الدير قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفى أعمال التجديد عام 1976 اكتشفت رفات القديس يوحنا المعمدان وإليشع النبى، فعندما رفعت كميات من الأتربة و الرديم للوصول لأرضية الكنيسة الاصلية كما دفنت رأس مرقس الرسول فى هذا الهيكل ” هيكل يوحنا المعمدان “ وفى الجهة البحرية من الكنيسة توجد أجساد الثلاثة مقارات القديسين : أنبامقار الكبير و أنبا مقار السكندرى وأنبا مقار الأسقف والشهيد، جدير بالذكر أن هناك 27 من رهبانه ارتقوا الكرسى البابوى.