شكرا لقرائتكم خبر عن "ديب سيك" تربك السوق.. أسهم إنفيديا تخسر 600 مليار دولار أمام الوحش الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسهم شركة إنفيديا تراجعاً كبيراً يوم الاثنين، مما أسفر عن خسارة قياسية في قيمتها السوقية، وهي أكبر خسارة تتعرض لها شركة على مستوى العالم. جاء هذا التراجع نتيجة قلق المستثمرين من صعود الشركة الصينية الناشئة ديب سيك فى مجال الذكاء الاصطناعي.

حيث انخفضت أسهم «إنفيديا» بنسبة وصلت إلى 17% خلال اليوم، ما تسبب في خسارة تقارب 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي شهدته الشركة في سبتمبر، عندما هبطت أسهمها بنسبة 9%، متسببة في خسارة نحو 279 مليار دولار.

وقد انخفض مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 3.5٪ وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع بنسبة 1.8٪. ارتفع مؤشر داو جونز، الذي تدعمه شركات الرعاية الصحية وشركات المستهلك التي قد تتضرر من الذكاء الاصطناعي، بنحو 160 نقطة، أو بنحو 0.4%.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا الأمريكية لضربة قوية صباح يوم الاثنين كما انخفضت أسهم ميتا (META) وألفابت (GOOGL)، الشركة الأم لجوجل، بشكل حاد. كما انخفضت أسهم منافسي إنفيديا مارفيل وبرودكوم وميكرون وتي إس إم سي بشكل حاد. كما تراجعت أسهم أوراكل (ORCL) وفيرتيف وكونستيليشن ونيو سكيل وشركات أخرى للطاقة ومراكز البيانات.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض سوق الأسهم الأوسع نطاقًا، لأن أسهم التكنولوجيا تشكل جزءًا كبيرًا من السوق - تشكل التكنولوجيا حوالي 45% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقًا لكيث ليرنر، المحلل في ترويست.

وقالت شركة ميتا الأسبوع الماضي إنها ستنفق ما يزيد عن 65 مليار دولار هذا العام على تطوير الذكاء الاصطناعي. وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، العام الماضي إن صناعة الذكاء الاصطناعي ستحتاج إلى تريليونات الدولارات من الاستثمارات لدعم تطوير الرقائق المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات المتعطشة للكهرباء والتي تدير النماذج المعقدة للقطاع.

وصف مارك أندريسن، أحد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب وأحد كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا في العالم، DeepSeek بأنها "واحدة من أكثر الاختراقات المذهلة والمذهلة التي رأيتها على الإطلاق"، في منشور على X.

و كشفت شركة DeepSeek، وهي شركة ناشئة عمرها عام واحد، عن قدرة مذهلة الأسبوع الماضي: قدمت نموذج ذكاء اصطناعي يشبه ChatGPT يسمى R1، والذي يتمتع بجميع القدرات المألوفة، ويعمل بجزء بسيط من تكلفة نماذج الذكاء الاصطناعي الشهيرة الخاصة بـ OpenAI أو Google أو Meta.

وقالت الشركة إنها أنفقت 5.6 مليون دولار فقط على قوة الحوسبة لنموذجها الأساسي، مقارنة بمئات الملايين أو المليارات من الدولارات التي تنفقها الشركات الأمريكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ويصبح الإنجاز المذهل من شركة ناشئة غير معروفة نسبيًا في مجال الذكاء الاصطناعي أكثر إثارة للصدمة عندما نأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة عملت لسنوات على تقييد توريد رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الطاقة إلى الصين، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي. وهذا يعني أن DeepSeek كانت قادرة على تحقيق نموذجها منخفض التكلفة على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تعاني من ضعف الطاقة.



وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو: "تتداول شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك الشركات الجديدة مثل DeepSeek، بخصومات كبيرة بسبب المخاوف الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي". "قد يؤدي صعود DeepSeek إلى إثارة اهتمام المستثمرين المتجدد بشركات الذكاء الاصطناعي الصينية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يوفر قصة نمو بديلة".