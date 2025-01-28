شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. نتيجة طلاب المرحلة الابتدائية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية من (الصف الأول وحتى الصف السادس) للمدارس الحكومي والخاص، إلكترونيًا، على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام الآن عن نتيجة صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف السادس للمدارس الحكومي والخاص، من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول، انتهت لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميًا، وفق المواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.