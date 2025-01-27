زلزالٌ بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب اليابان

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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزالٌ بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر محافظة ميازاكي- جنوب اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عُمق 48.7 كيلومتر، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية من جرّاء الزلزال.

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