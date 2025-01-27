شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التوسع فى المرور الميدانى على الوحدات الصحية لتحسين الخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أنه تم رصد 4021 ملاحظة خلال عمليات المرور، على الوحدات الصحية الفترة الماضية حيث تم معالجة 2798 منها مباشرة بنسبة تصل إلى 70%، ولا تزال الجهود مستمرة لحل باقي التحديات من خلال مديريات الشؤون الصحية.

وقالت إن أبرز الملاحظات شملت عدم دقة تسجيل البيانات في السجلات والملفات العائلية، ضعف متابعة بعض الحالات ونظام الإحالة، إضافة إلى وجود تقصير إداري في بعض المنشآت،مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين، مع التشديد على ضرورة تفعيل آليات إحالة الحالات المستحقة ومتابعة التغذية الراجعة.

وأضافت الدكتورة رشا خضر، أن الحملة شملت عقد اجتماعات مع فرق الإشراف في مديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية بهدف تعزيز دورهم الإشرافي في متابعة الأداء ووضع خطط تحسين مستدامة، كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه منشآت الرعاية الأولية، مع التشديد على ضرورة التدريب أثناء العمل واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الملاحظات المرصودة، كما جرى وضع خطط تصحيحية تتضمن تحديد المسؤول عن التنفيذ والإطار الزمني اللازم.

وأكدت على أهمية جودة التسجيل الطبي، متابعة الأداء الفني والحالات الإيجابية، وتفعيل منشآت "حياة كريمة" فور استلامها لتعظيم الاستفادة من المبادرة، مشيرة إلى التنبيه على ضرورة الحفاظ على نظافة المنشآت، الالتزام بالمظهر العام الجيد، متابعة الانضباط الإداري، تشغيل أجهزة البصمة، والالتزام بالزي الرسمي.

