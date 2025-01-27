شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تستحدث إدارة مركزية لتفعيل مسؤولياتها فى رؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

استحدثت وزارة العمل، مؤخرا، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بهيكل الوزارة، وذلك بهدف قيادة منظومة متكاملة وفريق عمل لإعداد وتفعيل ونشر استراتيجية ومنهجية عمل تحقق المهام المطلوبة في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، وذلك من خلال ثلاث إدارات عامة هي: التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتابعة والتقييم، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وتُعد الإدارة الاستراتيجية إدارة حيوية، تضمن استمرارية الأعمال فى الوحدات المختلفة بالجهاز الإدارى للدولة، وتتمثل مهامها فى وضع الإطار العام للخطة الاستراتيجية فى ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وبرنامج الحكومة، وإعداد الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأطراف المعنية بالوزارة - مختلف الإدارات والقطاعات ومديريات العمل والجهات التابعة - وعرضها على السلطة المختصة للاعتماد والتحديث المستمر، كما تشمل مهامها البحث والتطوير لإعداد التوجهات الاستراتيجية، ووضع خطط وموازنات البرامج والأداء، وإدارة المشروعات.

كما تتولى الإدارة متابعة مؤشرات الأداء، وتقييم مدى إنجاز الأهداف، وتقوم بوضع المقترحات لبناء القدرات والكوادر اللازمة، والتفاوض مع الوزارة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بتمويل الخطة الاستثمارية للوحدة، وتتبعها عدد من الإدارات فى ديوان عام الوزارة والمديريات بالمحافظات هي: الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات، والتى تتولى إعداد وتفعيل ونشر ومتابعة الإطار الاستراتيجى لعمل الوزارة والجهات التابعة بطريقة متناسقة ومتكاملة فى إطار الرؤية المستقبلية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

وتتبعها أيضا: الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، حيث تتولى التحقق من تنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج والسياسات، ومدى إحداثها للأثر النهائى المطلوب من عدمه، بالإضافة إلى الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتى تختص بتهيئة كافة القطاعات بالوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة، وإيجاد السبل المؤدية لتحقيق الاستقرار فى العمل.

وتعمل الإدارة فى الوقت الحالى، على المشاركة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" الجهود ومتابعة الأنشطة الحالية تشمل متابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء، وبرنامج عمل الوزارة المستمد من برنامج عمل الحكومة، وإعداد دراسة لحصر مقار مديريات العمل والمكاتب التابعة لها المطلوب تطويرها، وفى إطار المشاركة فى مبادرة "بداية" جديدة لبناء الإنسان، ومن خلال التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، نظمت الإدارة المركزية 30 ندوة توعية حول الإسعافات الأولية بجميع مديريات العمل بالمحافظات والديوان العام للوزارة.

أما الخطط المستقبلية الخاصة بالإدارة، فهى تشمل دراسة تطوير غرفة عمليات إدارة الأزمات، ومتابعة إدراج احتياجات مديريات العمل الخاصة بالحد من المخاطر بالخطة الاستثمارية، والتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية لتدريب فرق الإخلاء، وعمل تجارب ومحاكاة للإخلاء، وللوقاية من المخاطر والأزمات فى أماكن العمل، فقد حددت الإدارة عدة خطوات من بينها: تقييم وتحليل المخاطر داخل أماكن العمل، ووضع خطط لمواجهة الطوارئ والأزمات، واتباع اجراءات السلامة داخل أماكن العمل، والتدريب والتوعية المستمرة لفرق مواجهة الأزمات والعاملين، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للتعامل مع الأزمات.