شكرا لقرائتكم خبر "الزكاة والضريبة والجمارك" تحتفي باليوم العالمي للجمارك 2025م تحت شعار "الجمارك.. تحقيق الأمن وتعزيز الازدهار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" جمارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف يوم 26 يناير من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "الجمارك.. تحقيق الأمن وتعزيز الازدهار"؛ ليعكس بذلك أهمية تعزيز التزامات الجمارك في جميع الدول تجاه سلامة وأمن سلاسل الإمداد، وضمان تيسير التجارة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويدعم الابتكار وريادة الأعمال.

ويتمثّل الهدف من الشعار الذي حددته منظمة الجمارك العالمية في تشجيع جمارك دول العالم على التقدم في مستويات الكفاءة من حيث تطوير الإجراءات الجمركية والعمل على رقمنة الإجراءات على نحو فعّال، ووضع آليات تبادل البيانات إلكترونيًا بهدف تسهيل التجارة، إلى جانب تحسين العمليات القائمة على البيانات، واستخدام التقنيات المُثلى وتطبيق منهجيات إدارة المخاطر والاستفادة من التقنيات المتطورة مثل تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى التركيز على تظافر الجهود لمنع حركة البضائع الممنوعة والتجارة غير المشروعة ودعم مستهدفات الازدهار من خلال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وفي إطار جهودها المستمرة، حققت الهيئة خلال المرحلة الماضية مستويات متقدمة في كفاءة العمل الجمركي الذي يدعو إليه شعار المنظمة، ومن ذلك التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الجمركية بما يُسهم في دعم مستهدفات تيسير التجارة عبر الحدود وتبسيط العمليات الجمركية وتسريعها عبر الاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، حيث اعتمدت الهيئة حلولاً متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لرصد المخاطر، فضلًا عن تعزيز رقمنة الإجراءات الجمركية وتطوير منهجيات لتبادل البيانات إلكترونيًا في جميع مجالات العمل الجمركي.

وفي هذا السياق أنهت المنافذ الجمركية مدعومة بمبادرات تيسير التجارة خلال عام 2024م إجراءات أكثر من 6.2 مليون بيان جمركي للواردات والصادرات، وإجراءات أكثر من 2.5 مليون حاوية واردة عبر المنافذ البحرية، إضافة إلى إنهاء إجراءات أكثر من 27 مليون مركبة وشاحنة قادمة ومغادرة عبر جميع منافذ المملكة.

وعلى مستوى تعزيز الجانب الأمني والدور الذي تقوم به الهيئة في هذا الشأن، تشكّل التقنيات الأمنية دورًا بارزًا في تسهيل حركة التجارة، وتسريع ودقة عمليات الفحص، مع ضمان منع حركة السلع الممنوعة والتصدي للتجارة غير المشروعة. ونتيجةً لهذه الجهود، نجحت الهيئة خلال عام 2024م في إحباط أكثر من 80 ألف حالة تهريب للعديد من الممنوعات، مما يعكس دورها في تعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع.

وتؤكد الهيئة من خلال مشاركتها في اليوم العالمي للجمارك على التزامها بمواصلة تطوير العمل الجمركي، ودعم مستهدفات منظمة الجمارك العالمية نحو تعزيز التعاون مع نظيراتها من الدول الأعضاء في المنظمة، سعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة، ومواكبة أحدث الابتكارات التقنية لدعم رؤيتها في تسهيل التجارة وتطوير منظومة جمركية مستدامة، بما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي وتجاري عالمي.