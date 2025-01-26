شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المنتدى الأول لجمعيات محافظات وقرى مكة المكرمة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 تحت شعار “لاستدامة أفضل” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة، وبموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يناير 2025، فعاليات المنتدى الأول لجمعيات محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة، وذلك في قاعة القصر بفندق هيلتون جدة، تحت شعار “لاستدامة أفضل”.

ويجمع المنتدى؛ الذي تنظمه جمعية تنمية القرى الخيرية، مجموعة من الهيئات الحكومية وصناع القرار والمنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية ومزودي الخدمات الرقمية في المجال غير الربحي.

وأوضح الرئيس الفخري للجمعية، الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجميح، أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية في القرى، والعمل على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز استدامتها وفق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المنتدى سيركز على محاور متعددة تشمل الاستدامة المالية، وتطوير رأس المال البشري، واستعراض قصص نجاح ملهمة من العمل الخيري.

ويتناول المنتدى قضايا رئيسية أبرزها التمويل غير الكافي لتنفيذ مبادرات الجمعيات، وغياب الكفاءات المتخصصة بسبب تدني الرواتب، كما يسعى لتعزيز التعاون بين الجمعيات وأصحاب المصلحة وإطلاق مبادرات جديدة تدعم المجتمعات الريفية، بما يعزز التنمية المستدامة في قرى ومحافظات منطقة مكة المكرمة.

ويركز المنتدى على عدد من المحاور؛ منها تعزيز التحول الرقمي للجمعيات، استراتيجيات المؤسسات المانحة، تحسين الاتصال المؤسسي، وتطوير الأداء الاجتماعي. كما يستعرض تجارب عالمية في إدارة وتنمية القرى الصغيرة والاستدامة المالية.

ويشارك في المنتدى أكثر من 300 جمعية أهلية، و500 مشارك، و15 مؤسسة مانحة، إلى جانب 10 جهات حكومية، فضلاً عن رجال وسيدات أعمال من المنطقة. وسيتم تقديم أكثر من 100 فرصة لتطوير الكوادر البشرية العاملة في جمعيات القرى، وتمكين 5000 مستفيد من الدورات التدريبية، وتطوير 125 جمعية في البنية الرقمية، إلى جانب تأسيس 30 وحدة لتنمية الموارد في جمعيات القرى ومشاركة 51 متطوعاً ومتطوعة.

كما يتضمن المنتدى جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتحدثين لمناقشة قضايا التنمية المستدامة والحوكمة، والتطوع، وأثر المؤسسات المانحة على التنمية القروية، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في استثمار الموارد لتحقيق التنمية الفاعلة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأستاذ محمد عمر النهاري، إلى أن جمعية تنمية القرى الخيرية تُعنى بالتنمية في 17 محافظة وقرابة 4000 قرية ضمن منطقة مكة المكرمة، حيث تخدم أكثر من 6.9 مليون شخص عبر 480 جمعية ولجنة اجتماعية.

وحققت الجمعية منذ تأسيسها في عام 1436هـ (2015م) العديد من الإنجازات؛ منها تنفيذ 196 مشروعاً وبرنامجاً استفادت منها 123 جمعية ولجنة اجتماعية، وتقديم 394 فرصة تطوعية بإجمالي 22,165 ساعة تطوعية.

وبلغ عدد المتطوعين المشاركين في مشاريع الجمعية 2,820 متطوعاً، وامتدت خدماتها إلى 112 مركزاً إدارياً، ليصل إجمالي المستفيدين من برامجها وخدماتها إلى أكثر من 61,572 شخصاً.

ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الجمعيات والمؤسسات المختلفة، وإبراز الحلول المبتكرة التي تعزز الدور التنموي للجمعيات الأهلية في قرى منطقة مكة المكرمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.