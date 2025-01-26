شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى الـ8 مساءً.. أمطار متفاوتة ورياح شديدة على عسير والباحة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على الباحة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الثامنة مساءً.كما أصدر المركز تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية بقطاع السراة , وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية.وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة، ومحافظات , القرى, والمندق, وبلجرشي, والعقيق , وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.