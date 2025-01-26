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تستمر حتى الـ8 مساءً.. أمطار متفاوتة ورياح شديدة على عسير والباحة

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  • تستمر حتى الـ8 مساءً.. أمطار متفاوتة ورياح شديدة على عسير والباحة 1/2
  • تستمر حتى الـ8 مساءً.. أمطار متفاوتة ورياح شديدة على عسير والباحة 2/2

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

أمطار على الباحة

كما أصدر المركز تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية بقطاع السراة , وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية.
وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة، ومحافظات , القرى, والمندق, وبلجرشي, والعقيق , وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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