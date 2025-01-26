شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الأحد الموافق 26 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.