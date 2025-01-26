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باحثة تكشف العلاقة الوثيقة بين الإبل والإنسان ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشفت غادة أبا الخيل، الباحثة والمستشارة الثقافية، عن أسرار جديدة حول الإبل وعلاقتها بالإنسان ، لتؤكد علي أن شبه الجزيرة العربية عندما مرت بفترة التصحر، واجه الإنسان الإبل وحدث اندماج بينهما.

وقالت غادة خلال حديثها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: “فاجأتني العلاقة الوطيدة بين الإنسان والإبل خلال البحث، فوجود الإبل في شبه الجزيرة العربية كان من أسباب بقاء الإنسان قديماً”.

تابعت غادة: “الإنسان العربي أبدع في التجارة بسبب الإبل، ويكفي أنها سفينة الصحراء، فالإنسان استخدم الجمل لنقل البضائع من منطقة إلى أخرى”.

وأكدت غادة أن هناك تفاصيل أخرى فاجأتها خلال البحث عن الإبل وأهميته، مما جعلها تشعر بأنه يجب نشر هذه المعلومات للعامة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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