شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من استغلال بعض السياح الأجانب للمحلات تحت ذريعة الشهرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه صالح العوفي، الناشط الاجتماعي، تحذيراً لرجال الأعمال وأصحاب المحلات من بعض السياح الأجانب الذين يدّعون أنهم مشاهير ويحاولون استغلال المحلات والخدمات دون دفع ثمنها.

وأكد العوفي أن هؤلاء الأفراد يرفضون تسديد قيمة المنتجات أو الخدمات بحجة أنهم “سيصورون وينشرون المحل أو الخدمة على منصاتهم”، مما يعتبر شكلاً من أشكال الاستغلال غير المقبول.

وأوضح أن مثل هذه الممارسات تتسبب في خسائر مالية لأصحاب المحلات، خاصةً وأن هؤلاء السياح لا يقدمون أي ضمانات حقيقية لتعويض هذه الخسائر.

وأضاف أن بعضهم قد يستغل طيبة أو حسن نية البعض في التعامل معهم، مما يتطلب وعياً أكبر من قبل التجار وأصحاب الخدمات.