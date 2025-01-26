شكرا لمتابعة خبر عن هل هناك فضل للمتوفى إذا مات يوم الجمعة؟ الشيخ الماجد يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سليمان الماجد على سؤال حول ما إذا كان هناك ميزة أو فضل للمتوفى إذا مات يوم الجمعة.

وأوضح الشيخ الماجد خلال استضافته عبر قناة «الرسالة»، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الكتاب أو السنة أن الموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يمنح الإنسان ميزة خاصة في التوبة أو المغفرة أو القرب من الله.

كما أكد على أن الأصل في وفاة الإنسان هو أن يكون متوفى وهو على طاعة الله عز وجل، وأن يترك خلفه أعمالاً صالحة ليحصل على الأجور والحقوق الشرعية التي تتعلق بالوفاة، موضحًا أن ذلك ما أخبر به الله رسولنا الكريم.