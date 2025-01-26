أعلن حساب الجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود بالمملكة على منصة "إكس" أنه في إطار متابعة "وقود السعودية " المستمرة لحالة محطات الوقود في المنطقة الجنوبية، فقد تم استئناف الخدمة في محطات الوقود. وقال الحساب إنه "في حال عدم توفر المنتجات البترولية، يسعدنا استقبال استفساراتكم وملاحظاتكم لمعالجتها عبر الرقم الموحد 8001244777 أو من خلال تطبيق “خدمة الشركاء” المتاح على متجري أبل وأندرويد".



كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الخدمة في محطات الوقود بالمنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.