شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وصواعق رعدية.. تفاصيل طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة المدينة المنورة.وشمل إنذار الأرصاد، المهد، ووادي الفرع، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.ونبه الأرصاد، من أمطار خفيفة ورياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية حتى الساعة 01:00 صباح الأحد.كما أصدر الأرصاد، إنذار البرتقالي وآخر أصفر بشأن الطقس على منطقة مكة المكرمة.وشمل، الطائف والعرضيات، والخرمة والمويه وتربة ورنية.

ونبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية حتى الساعة 1:00 صباح الأحد.