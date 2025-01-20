شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من قنصلية المملكة في لوس أنجلوس لمواطنيها بشأن سوء الأحوال الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تحذيراً لمواطنيها بشأن سوء الأحوال الجوية.

وأصدرت السلطات المختصة بولاية كاليفورنيا تحذيرات من الرياح القوية خلال اليومين القادمين في مدينة لوس أنجلوس وضواحيها.

وأكدت القنصلية العامة حرصها على سلامة وأمن مواطني المملكة، داعية الجميع إلى توخي الحذر، وأخذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة التنبيهات والتحديثات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في الولايات المتحدة.