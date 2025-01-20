شكرا لمتابعة خبر عن مواطنات يُطلقن مشروع مخبز خاص في القصيم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت مجموعة من السيدات في منطقة القصيم مشروع مخبز خاص بهن، حيث يقمن بخبز وبيع أنواع مختلفة من المخبوزات.

وأشرن في تقرير نشرته قناة “العربية”، إلى أنهن يبدأن العمل في الـ 7 صباحًا، حيث يقمن بعجن العجين وإعداد المخبوزات المتنوعة، بدءًا من المناقيش ووصولًا إلى العديد من الأنواع الأخرى التي اعتدن على صناعتها لأبنائهن في المنزل.

وأكدت السيدات أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاستقلال المالي وتقديم منتجات عالية الجودة تحمل طابعًا منزليًا، مما جذب العديد من العملاء الذين يقدرون الجهد والذوق المميز في صناعة المخبوزات.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث عبروا عن سعادتهم بإصرارهن على العمل، ودعوا لهن بالتوفيق.