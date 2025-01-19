شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 57 ألف طالب.. انطلاق الدورة الثالثة لاختبارات جاهزية 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الدورة الثالثة للاختبارات المعيارية ضمن برنامج جاهزية الذي تنفذه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتكامل مع مجلس شؤون الجامعات.

ويهدف البرنامج إلى ضمان وضبط جودة مخرجات الجامعات والكليات السعودية ورفع جاهزية خريجيها لسوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.



تستهدف هذه الدورة تقييم التحصيل المعرفي والمهاري لطلبة مرحلة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2024 / 2025.

وتشمل الاختبارات أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا موزعة على 50 جامعة سعودية، وتستهدف ما يزيد على 57 ألف طالب وطالبة.



موعد البرنامج



ويُعقد البرنامج خلال الفترة من 19 إلى 30 يناير 2025، لتغطية 30 تخصصًا جامعيًا جديدًا، مثل القانون، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والإدارة السياحية، والإعلام المرئي والمسموع.

كما يواصل البرنامج تطبيق الاختبارات المعيارية لـ24 تخصصًا من المرحلة الثانية، منها الهندسة بفروعها، وعلوم الحاسب، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال.



بُنيت هذه الاختبارات على أطر تخصصية تعكس الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم لكل تخصص، بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة. وتستخدم نتائجها في عمليات الاعتماد الأكاديمي البرامجي ومؤشرات التصنيف السعودي العالمي للتعليم العالي "صقر".

كما تسهم في تحسين جودة التعليم من خلال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ورفع نسب التوظيف، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



أهداف برنامج جاهزية



يسعى برنامج جاهزية إلى تحقيق 16 هدفًا تعليميًا ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال إعداد كوادر وطنية متميزة علميًا ومهاريًا في مختلف القطاعات.

وتعد الأطر التخصصية المستخدمة في البرنامج مرجعًا لتطوير الخطط الدراسية الجامعية، بحيث تغطي المهارات الأكاديمية والعملية المطلوبة في سوق العمل.



تعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتكامل مع مجلس شؤون الجامعات وجميع الجهات الوطنية ذات العلاقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي لهذا البرنامج على جودة التعليم الجامعي، والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.