شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من نهاية الأسبوع.. هطول أمطار على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، بدءًا من نهاية الأسبوع الجاري وحتى منتصف الأسبوع المقبل، حسب النموذج العددي السعودي.سبق وأعلن المركز، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، وحسب بيان الأرصاد، تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.