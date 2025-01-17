شكرا لمتابعة خبر عن اللحياني: وجودي ضمن أفضل 50 معلما بالعالم إنجاز وطني ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت المعلمة زكية اللحياني من أدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، ضمن أفضل 50 معلم، من قبل مؤسسة فايركي جيمس “VGF“، المختصة بالتعليم.

وقالت اللحياني، خلال مداخلة مع برنامج سيدتي: “أنا سعيدة جدا بما حققته، فوجودي ضمن أفضل 50 معلما بالعالم هو إنجاز وطني وليس فردي، وشعرت بالفخر والاعتزاز، فالأجواء حولي كلها أجواء عيد سواء في أسرتي أو الوطن”.

وعن سبب تميزها في مجالها، والذي أدي إلي اختيارها، قالت: “الجائزة تركز علي المعلمين الذين قدموا أعمال استثنائية وعملوا بإخلاص وتفاني، وأنا لدي رؤية طموحة للطلاب وللوطن وقدّمت عدد من البرامج والمشاركات في التقنية، وبرزت في برامج التسامح ومكافحة الإرهاب منذ عام 2006”.

وتابعت: “عايشت منظومة متكاملة من الدعم من وطني والقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد، كما أيضا عايشت الدعم من وزير تعليمنا يوسف البنيان، وإدارة تعليمي ومدرستي وطلابي”.

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