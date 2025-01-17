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الكشف عن قيمة مخالفة قيادة المركبة برخصة سير منتهية

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الرياض - علي القحطاني - كشف التعديل الجديد في نظام المرور عن قيمة مخالفة قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية، والتي ستتم إضافتها في جدول المخالفات المرورية رقم (2)، وسيكون رقمها في الجدول (16).

ووفقًا للتعديل الجديد، تم تحديد قيمة الغرامة المالية لهذه المخالفة بما يتراوح بين 150 ريالًا كحد أدنى و300 ريال كحد أقصى.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على تعديل نظام المرور، وذلك بإلغاء المادة (الحادية والسبعين) وإضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات تتعلق بمخالفة “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.

ويُذكر أن المادة التي تم إلغاؤها من نظام المرور كانت خاصة بغرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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