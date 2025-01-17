شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن قيمة مخالفة قيادة المركبة برخصة سير منتهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف التعديل الجديد في نظام المرور عن قيمة مخالفة قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية، والتي ستتم إضافتها في جدول المخالفات المرورية رقم (2)، وسيكون رقمها في الجدول (16).

ووفقًا للتعديل الجديد، تم تحديد قيمة الغرامة المالية لهذه المخالفة بما يتراوح بين 150 ريالًا كحد أدنى و300 ريال كحد أقصى.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على تعديل نظام المرور، وذلك بإلغاء المادة (الحادية والسبعين) وإضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات تتعلق بمخالفة “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.

ويُذكر أن المادة التي تم إلغاؤها من نظام المرور كانت خاصة بغرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير.

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