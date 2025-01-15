شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى طويق الدولي للنحت بمشاركة 30 فنانًا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل



ويشارك في الملتقى 30 فنانًا من 23 دولة حول العالم لإبداع منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار الجرانيت والبازلت من أرض المملكة، لتكون جزءًا من المشهد الفني والثقافي للعاصمة.

إبداع فني

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعاليات النسخة السادسة من ملتقى طويق الدولي للنحت في "واجهة روشن"، وستستمر حتى 8 فبراير 2025، تحت شعار "من حينٍ لآخر: متعة الرحلة في صِعابها".وتسلط نسخة هذا العام الضوء على جمال وتحديات رحلة الإبداع الفني تحت إشراف القيمين سيباستيان بيتانكور مونتويا والدكتورة منال الحربي، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة أعمال النحت الحي التي ستسمر حتى مطلع الشهر المقبل، ويقدم الملتقى برنامجًا للشراكة المجتمعية الذي يهيئ منصة ثقافية تتيح فرصًا عديدة للتبادل الثقافي والفني.وستقام خلال أيام الملتقى جلسات حوارية، وورش عمل، ورحلات تعليمية، مما يمنح الزوار فرصة فريدة لاكتشاف عالم النحت والأعمال الإبداعية للفنانين كما يُقام على هامش الملتقى معرض مصاحب يحتضن الأعمال الفنية بعد اكتمالها خلال الفترة من 12 إلى 24 فبراير 2025، حتى يتم توزيعها في وقت لاحق في الساحات والمناطق العامة في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.يذكر أن ملتقى طويق للنحت هو أحد مشاريع برنامج الرياض آرت، الذي يُعد من أكبر برامج الفن العام في العالم، ويهدف البرنامج إلى تحويل الرياض إلى "معرض فنّي مفتوح"، مما يعزز الإبداع، ويثري حياة سكان وزوار المدينة، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعل الرياض مركزًا عالميًا للفن والثقافة.