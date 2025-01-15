النفط يستقر مع هبوط المخزونات الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - استقرت أسعار النفط اليوم، بعد أن هبطت 1.4 % قبل يوم، وذلك بدعمٍ من تراجع مخزونات الخام الأمريكية، وسط تكهنات بانخفاض الطلب العالمي على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت سنتَيْن لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً، بما يعادل 0.15 %، ليصل إلى 77.62 دولار للبرميل.

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